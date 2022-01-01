Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti.









Kurt’un Kısırkaya’da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı.

Erdoğan, Hatem Kurt’un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)