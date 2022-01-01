Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatem Kurt’u ziyaret etti, kete yedi.
01 Ocak 2022, Cumartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti.
Kurt’un Kısırkaya’da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kurt ailesi de katıldı.
Erdoğan, Hatem Kurt’un kendisine yaptığı keteden yedi, çay içti, aile ile sohbet etti.
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
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