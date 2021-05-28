Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taksim Camii paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi’nin hayırlara vesile olmasını diledi.
28 Mayıs 2021, Cuma 20:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii’mizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1398323838878949382?s=20
AA