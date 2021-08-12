Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti.

İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konsey'in stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını aktardı.

AA



