Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, telefon edip 'geçmiş olsun' diyen Abdullah Gül'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.
07 Şubat 2022, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
ERDOĞAN'DAN ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1490656600620736515?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1490656600620736515%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fabdullah-gulden-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-telefonu-41998841
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