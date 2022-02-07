11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.







