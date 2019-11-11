"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Batıkent Çakırlar mevkisinde dikilen fidanlara can suyunu verdi. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak “11 milyon fidan dikimi” etkinliği saat 11.11’de Ankara’dan başladı.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Geleceğe nefes seferberliğimiz gördüğü ilgiyle dünyaya örnek bir kampanyaya dönüştü.

11 Kasım’ın milli ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesi ile ilgili cumhurbaşkanlığı kararının geçtiğimiz hafta imzaladım.

Bu tarihin önümüzdeki yıllarda da Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması için harekete geçtik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemize,milletimize, gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün burada diktiğimiz fidanların her birinin ilerde nerede hangi iş için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz.

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. İşte burada olduğunu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme tabiata sahip çıkma konusunda da sahip çıkıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye çalışmışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diye ortada ortalığı karıştıranlar? Hani nerede? Hiç biri ortada yok. Çevrecilik adına söylemediklerini bırakmayanlar şimdi nerede?

Bodrum'da, Marmaris'te İzmir'de birçok alanda ormanları nasıl yaktıklarını izlediniz değil mi?

Toprağı bu kadar sadık bir yar olarak gören başka bir millet yoktur. Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz. Ülkemizin orman alanını artırmak için 17 yılda büyük yatırımlar yaptık. 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemize yeni ormanlar kazandırdık.

(İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki)

Birileri kalkmış biyolojik artıma tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış gibi törene zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde düzenlemişler. Bunların yaptığına bakın "temel atmama töreni"... Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor. Vizyon olmayınca nasip bağlı olunca önünüze gelen hazır projeleri bile hayata geçiremezsiniz.

AK Parti deyince akla hizmet geliyor. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik,

"Geleceğe Nefes Ol derken" çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz.

Toprağa ne kadar emek verirsen o kadar karşılığını alırsın. İnsan da aynen öyledir.

İnşallah ilk nefesimizden son nefesimize kadar geleceğe nefes ol demeye devam edeceğiz.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 11 milyon fidan ile ‘Daha yeşil bir Türkiye’ için gerçekleştirilen seferberlikte konuştu. Her 11 Kasım'da okullarda ağaç dikiminin yapılacağını müjdeleyen Pakdemirli, projeye gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli törende yaptığı konuşmada, "Bundan sonra her 11 Kasım'da milletimizle birlikte fidan dikim alanlarında olacağız" dedi. 2023'e kadar 7 milyar fidan dikileceğini açıklayan Pakdemirli, bugün 2 dünya rekorunun kırıldığını da belirtti.

Dünya rekoru bekleniyor

İki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na da koşulacak ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.

13 milyonun üzerine çıktı

Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 14 milyana yaklaştı.