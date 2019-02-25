Tokat'ın ilçelerindeki, köylerindeki bütün vatandaşlarıma bu muhteşem meydandan selamlar ediyorum. Şu muhteşem katılımınıza, heyecanınıza ortak oluyorum. Her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız.

Tam 17 yıldır hiç kimseyi aramıza sokmadınız. Aşkınız için, vefanız için, desteğiniz ve dualarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na güçlü bir şekilde destek verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde büyük bir imtihan var. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Ekonomideki oyunu, Suriye'deki oyunu bozmak için sandıktan sizin oyunuzu istiyoruz. 31 Mart'ta Tokat'tan partisine kadrosuna sahip çıkmasını bekliyorum.

13 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

Son 17 yılda Tokat'ta 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Tokat'ta 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Tokat'ta 15 bin dairelik 71 adet konut projesini hayata geçirdik. Tokat Selçuklu ve Osmanlı'nın camilerle, medreselerle ilmek ilmek dokunduğu bir tarih şehridir.

Tokat'ta 16 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 257 kilometre ilave ettik. Tokat'ta 3 baraj ve bir gölet inşa ettik Turhal barajının inşasında yarıyı geçtik. Çiftçilerimize 940 milyon liralık tarımsal destek verdik.

BİRİLERİNİN İSTİSMARINI YAPTIĞI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI...

Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. 18 yaşında oy kullanacak gençler ülkemizde eskiden yaşadığımız şeyleri bilmiyor. Yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilmiyor. Birilerinin istismarını yaptığı sosyal devlet anlayışını ayağa kaldırdık. 2002-2018 döneminde 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mali disiplinden, bütçe disiplininde sapmadan yatırımlarını sürdük. Son 17 yılda Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük.

Devletimizin kaynakları çarçur edildi. İki araba vadedenler tam tersine arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştirdiği umutsuz günlere şahit oldu. Gecelik faizlerin 7 bin 500'leri gördüğü günlere şahitlik etti. Üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi. Siz bize verdiğiniz destekle bu sömürü düzenine dur dediniz. Faize giden kamu gelirlerini, yatırımlara, projelere, üretime kanalize ettik. Milletin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç elite giden kaynakları ihtiyaç sahiplerine, işçimize, memurumuza aktardık.

BİZDEN BORÇ İSTEDİ BEN ARKADAŞLARA 'VERİN' DEDİM

Mali disiplinden, bütçe disiplininden sapmadan yatırımlarımıza ağırlı verdik. Ülke ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal bu ülkeyi IMF'ye siz muhtaç ettiniz. Davos'tayız, IMF'nin o zamanki başkanına şunu söyledim, 'Bak başkan sen IMF'nin başkanısın. Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Taksitlerinizi alırsınız o kadar'. Mayıs 2013'de 23,5 milyar borç ödemesi sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Oraya ihtiyacımız yok.