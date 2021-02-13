Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.



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