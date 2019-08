Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Tonya'da turistik eserlerin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, bu eserleri Trabzon'a kazandıran isimlere teşekkür etti. Dört buçuk aylık bir ayrılığın ardından bugün bir kez daha Trabzonlularla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden Trabzonlu şehide ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, alandakilerle şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün, bugün 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? 'İnlerine gireceğiz.' dedik. Girdik, giriyoruz. Askerimizle, polisimizle, güvenlik korucularımızla, jandarmamızla, dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sonuna kadar sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Rabb'im hepsini de muhafaza etsin diyorum." diye konuştu.

Alandakilerin "Meclis'te terörist istemiyoruz" sloganları üzerine de Erdoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun Diyarbakır, Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını, idari bir kararla görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle, oralara gönderilen parayı, kalkıp da Kandil'e, terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk ama CHP çıkıyor, ne diyor? 'Bu, hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır.' Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim, etmem. Çünkü sizler bana bu görevi öyle verdiniz."

216 projenin toplu açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlularla bugün hasret gidermenin yanında, şehre kazandırılan toplam yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan 216 projenin toplu açılışını yapacaklarını söyledi.

Trabzon şehir geçiş yolunun, yatırım tutarı 412 milyon lira olan bir bölümünü daha bugün resmen hizmete açacaklarını ifade eden Erdoğan, bünyesindeki pek çok bulvar, bağlantı yolu, köprülü kavşak, alt ve üst geçit ile Trabzon'a nefes aldıracak bu projeyi ilk gününden beri yakından takip ettiğini bildirdi. Erdoğan, yolun açılan her etabıyla Trabzon'un sadece trafik bakımından rahatlamakla kalmadığını, yeni cazibe alanlarına da kavuştuğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin 326 milyon liralık yatırım yaparak şehir genelinde gerçekleştirdiği 958 kilometrelik asfaltlama çalışmasıyla Trabzon'un her köşesine ulaşmanın artık daha kolay olduğunu dile getiren Erdoğan, içme suyundan kanalizasyona, bakım onarım faaliyetlerinden çevre düzenlemelerine, spor tesislerinden restorasyonlara kadar yine büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği çok sayıda projenin resmi açılışını da bugün gerçekleştireceklerini ifade etti.

Erdoğan, KIRDES kapsamında 151 milyon liralık yatırımla ilçelere bağlı köy ve yaylalarda yapılan asfalt ve beton yollar, şehrin çeşitli yerlerinde 112,5 milyon liralık yatırımla yapılan 15 dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi ile tamamlanan Uzungöl'ün temizlik çalışmaları, Ortahisar Belediyesi hizmet binası, Pelitli'de yapılan 301 konut, pek çok kamu kurumunun, merkezde ve ilçelerdeki hizmet binaları ve altyapı çalışmalarının açılışlarını da yapacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, çeşitli ilçelerde anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, spor salonları, pansiyon binaları yaptığını, bunları da hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, böylece bugün burada toplam 216 projenin resmi açılışını gerçekleştirmiş olacaklarını kaydetti. Erdoğan, yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan bu yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, belediyeleri tebrik etti.

Erdoğan, bugün ayrıca şehrin senelerdir hasretini çektiği bir haberi de burada paylaşmak istediğini dile getirerek, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni önceki gün imzaladım. Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği ve 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle, şehrimizin sanayisine yeni bir dinamizm kazandıracağız. Ben, Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Trabzon'a 17 yılda 30 milyar liralık yatırım

Geride kalan 17 yılda Trabzon'a toplam 30 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Niye? Biz bu millete, bu ülkeye aşığız ve yapmaya devam edeceğiz. Dün Artvin'deydim. Yusufeli Barajı'nı şöyle bir görmeye gideyim dedim. 2 milyar 200 milyon kilovat enerji üretimi yapacak hidroelektrik santralinin nasıl yükseldiğini gördüm. Devasa bir tesis. İçme suyu, kullanma, hepsi orada. Artvin'de 7 tane baraj var. Bir barajlar şehri Artvin. Dünyada benzeri yok. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin bir numarası, dünyada 3 numara. Böyle bir tesis ve bunu elhamdülillah biz yapıyoruz. Niye? Bu ülkeye yakışır bunlar." ifadelerini kullandı.

"Trabzon'un çehresini değiştirdik"

Trabzon'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'un çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Trabzon geliştikçe, büyüdükçe, güzelleştikçe turizm başta olmak üzere her alanda cazibesinin artacağını belirterek, sadece havalimanı yolcu trafiğindeki artışın bu gerçeği göstermeye yeterli olduğunu söyledi.

Trabzon'un Türkiye'de ve bölgede hak ettiği yere gelmesi için her türlü desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Sizler de girdiğimiz tüm bu mücadelelerde çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyorsunuz." diye konuştu.

"Lafla peynir gemisi yürümez." atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Aşkı ve davası olmayanlar, şehir felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte, İstanbul bunu yaşadı. Tıpkı Trabzon gibi Fatih'in emaneti olan İstanbul'a hep birlikte sahip çıkacağız. İstanbul'da yaşayan Karadenizli kardeşlerim başta olmak üzere tüm hemşerilerimizle bu aziz şehrin bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda bizin için siyasetin farklılıkları sona erer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin ülkeye ve milleti hizmet için tüm güç, birikim ve kabiliyetle çalışmayı gerektirdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce Allah'ın rızasını, onunla birlikte milletin desteğini kazanmayı gaye edinemeyen hiçbir siyasi çaba saygıya layık değildir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda bizim için günlük siyasetin tüm farklılıkları sona erer. Sınırlarımızın içerisinde hangi mücadeleyi yürütüyoruz buna bakalım. Dışarıya karşı sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber ne yapacağız, hareket edeceğiz. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri siyaseti böyle bildik, böyle yaptık. AK Parti'yi de işte bu anlayıştaki kadrolarla kurduk. Partimizin kuruluşunun 18. yıl dönümünü geride bıraktığımız şu dönemde yine aynı anlayışla çalışmaya devam ediyoruz.

Bugün Türkiye'nin hepsi de birbiriyle yakından ilişkili terörle mücadele meselesi var. Bugün Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditler, hatta tacizler var. Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar her alanda egemenliğine yönelik saldırılar var. Bugün Türkiye'nin 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' bu şekilde ifade ettiğimiz hayati bir önceliği var. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunlar, ülkemizin havasını soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen, imkanlarından istifade eden hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklardır ama maalesef bu ülkede toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor."

"HDP bir payandadır"

"HDP'nin kendini terör örgütünün güdümünden kurtaramadığı için hiçbir zaman gerçek anlamda siyasi parti haline gelememiş bir payanda" olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"HDP'den PKK'nın terör örgütü olduğunu duydunuz mu, soruyorum duydunuz mu? Devamlı destek. Lafa geldiğinde geçmişini cumhuriyetle yaşıt tutan CHP'ye ne oluyor? Türkiye'ye yönelik her tehdit aynı zamanda cumhuriyeti hedef almıyor mu? Türk milletinin çıkarlarına verilen her zarar aynı zamanda cumhuriyete adını veren cumhuru etkilemiyor mu? Öyleyse bu aymazlık, bu gaflet, bu riyakarlık niye? Türkiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu parti, milletvekillerinden genel başkanına kadar tüm kadro terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyor. Türkiye, FETÖ terör örgütünün işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro yine teröristlerle birlikte hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyor. Türkiye, DEAŞ'a karşı hiç kimsenin vermediği kadar kararlı ve etkin bir mücadele yürütüyor. Bu kadro, ülkemizi DEAŞ ile yanı çizgide göstermek için kampanya yürütüyor. Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına karşı adım atıyor, yine bu kadro koro halinde PYD'yi savunmaya başlıyor."

"Milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e yönelik dış politika siyasetine ilişkin eleştirilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, ekonomik tuzaklarla boğuşurken CHP'nin ülke ekonomisinin çökmesi, bitmesi ve yerle yeksan olması için elini ovuşturduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı.

Erdoğan, CHP'nin Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaları yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıktığını belirterek, "Buradan soruyorum, Trabzon'dan sesleniyorum. CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan, o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de iki sismik, iki sondaj gemisi, fırkateynler ve SİHA'larla çalışma yapıldığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Fakat gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Tüm dünya 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diyor, bu ise diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada, tek ülke yok, o da Türkiye.' Hale bak. Demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'deki duruşunu gösteriyor. Demek ki görmüyor. Türkiye'nin Irak, Suriye, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz, Balkanlar, Avrupa ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelerle ilgili ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor? Ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzıyla konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yasak savma kabilinden yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor. Cumhur İttifakı kendi siyasi çıkarlarının üzerine çıkmayı başarıp, işte bu tavrı gösterenlerin buluştuğu yerdir."

"Malazgirt Zaferi'ni Bahçeli ile kutlayacağız"

Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kutlayıp Ahlat'ta yapılan yatırımları inceleyeceklerini aktardı.

Malazgirt'te yapılacak kutlamalara, CHP başta olmak üzere diğer partilerin de katılmasını istediklerini ancak onların bu programlara katılmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yenikapı'da zemini oluşan yerli ve milli ittifaktan adeta koşarak kaçmaları, gerçek niyetlerini zaten ortaya koymuştu. Buna rağmen kendilerinden bölücü terör örgütünü destekleyenlerle girdikleri yanlış yoldan geri dönmelerini bekliyoruz. Hiç değilse partilerinin adına layık olmak için milletimizin yürüttüğü büyük beka mücadelesinde yanımızda yer almalarını istiyoruz. Aksi takdirde tarih de onları affetmeyecektir. CHP yönetimine evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın. 1989'u ve ardından 1994'ü hatırlayın. 1991'i ve ardından 1995'i ve sonrasında 2002'yi hatırlayın. Bu millet fırsat verir ama değerlendirmediğinizde daha beter bir şekilde onu geri almasını da bilir. Madem Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıktığınızı iddia ediyorsunuz, öyleyse onun şu sözünü unutmayın, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır'. CHP'den tek isteğimiz kendi günü birlik menfaatlerini değil, vatanın tamamının çıkarlarını savunmalarıdır. Milletimizden bu partiyi yerli ve milli duruş konusunda yakından takip etmesini, daha çok yalpalaması halinde ise hak ettiği dersi ilk seçimlerde sandıkta vermesini istiyorum."

Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde bir yandan parti ve ülkeye yönelik saldırılarla mücadele edildiğini, diğer yandan ise büyük projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Emine Bulut cinayeti

Alandaki vatandaşların idamla ilgili yasanın getirilmesi talebini de değerlendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii idam kararını Cumhurbaşkanı olarak tek başıma verme yetkim yok. Bu, parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiği zaman benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce size söyledim zaten. Emine Bulut hanımefendiyle ilgili olay yenilir, yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir. Bu alçaklıktır, bu adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babasıyla da görüştüm. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi mümkün değil, hukukun da bunu kabul etmesi mümkün değil."

Erdoğan, sağlık alanında yapılan icraatlara değinerek, devlet hastanelerinin modernleştirilmesinin yanı sıra dünyaya örnek olan şehir hastanelerinin hizmete açıldığını anlattı.

Dünyanın en kapsamlı, vatandaşına en az yük getiren ve en yüksek standartta hizmet sunulan genel sağlık sigortasının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çalışan veya parası olan, genel sağlık sigortası primini kendisi ödüyor, ödeme gücü olmayanların primlerini de devlet olarak biz üstleniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet hastanelerinin her birinin özel hastaneleri aratmayacak imkanlara ve hizmet kalitesine sahip olduğunu belirterek, "Dileyen herkes farkını ödemek suretiyle özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilir. Bırakınız diğer yerleri, Avrupa'nın ve ABD'nin dahi başaramadığı genel sağlık sigortası uygulaması ülkemizde tıkır tıkır işliyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve ekonomi alanında yapılan icraatlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim neslimiz 70-80 kişilik hatta daha kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalmıştı. Çocuklarımız ancak 40-50 kişilik sınıflara kavuşabilmişti. Şimdi bu rakam Türkiye genelinde 20 ile 30 arasında. Bugün olduğu gibi her gittiğimiz yerde yeni dersliklerimizin, okullarımızın açılışlarını yaparak bu sayıyı daha da düşürüyoruz. Her alanda benzer örnekler verebiliriz. Ekonomide her gün müjdeli haberler alıyoruz. Kurun nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi... Enflasyon tek haneli rakama inecek, bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz."

Erdoğan Araklı ilçesinde bir restoranın açılışını gerçekleştirdi

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoranın da açılışını yaptı.

Erdoğan, Perihan Büyükçulha'ya ait restoranın açılışında yaptığı konuşmada, Araklı'nın bu müstesna, farklı, güzel yerinde, böyle güzel bir mekanın açılış törenini gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirterek, "Bu vesileyle Perihan Hanım'a burada böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde, böyle bir mekanın zaman zaman inanıyorum ki birçok buluşmalara vesile olacağı muhakkaktır ve bugün Tonya'da yine çok çok farklı, müstesna bir yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık ve Trabzon bu konularda atacağı adımlarla inanıyorum ki turistlerin adeta Türkiye'deki önemli bir destinasyonu ve bu destinasyonun da tatlı bir sıçrama noktası olacaktır. Bu vesileyle sizlere bu güzel Karadeniz akşamında en kalbi şükranlarımı sunuyorum ve bu dua temenni ile kurdelemizi kesiyoruz, ya Allah bismillah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların ardından kurdeleyi keserek işletmenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.

