Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 19:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İletişim Başkanı Altun: 239 yangının 234'ü kontrol altına alındı