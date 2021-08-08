Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
08 Ağustos 2021, Pazar 19:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1424401534389981184