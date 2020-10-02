Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump ailesine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump ailesine geçmiş olsun mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump ailesine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

02 Ekim 2020, Cuma 13:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.




İlgili Haberler
Donald Trump ve Melania Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı!


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kaya Kalaycı: Bakıra can veriyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Feci bir tartışma
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, görevden uzaklaştırıldı