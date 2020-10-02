Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump ailesine geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
02 Ekim 2020, Cuma 13:21 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1311966038242873344