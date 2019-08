Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boşuna gelmedik

Erdoğan, Putin ile birlikte açılışını yaptıkları MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda incelediği savaş uçakları konusunda önemli mesajlar verdi:

“Suriye’de en acil konu İdlib Mutabakatı’nın uygulanması ve devam eden operasyonların durdurulmasıdır. Bu bölgede yeni bir insani krizin yaşanmasını istemiyoruz. Biz terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede kararlıyız. DEAŞ, PYD-YPG, HTŞ; hepsi bertaraf edilmelidir. 12 gözlem noktamız İdlib’de çok önemli bir vazife icra ediyor. Fırat’ın doğusunun PYD-YPG’den temizlenmesi için de önemli adımlar atıyoruz. Güvenli bölge kurulması için ABD ile vardığımız mutabakat bu yönde atılmış doğru bir adımdır. Burada iki hususun altını çizmek isterim. Birincisi Münbiç’tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. İkincisi Fırat’ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyiz.”

UÇAK İÇİN PAZAR ÇOK

İdlib’de Rusya ile yeni bir mekanizma geliştirilecek mi? Rejimin saldırılarını önlemek için ne yapılacak?

Sayın Putin bu konuda dayanışmanın gereğinden bahsetti. Biz burada birbirimizi kesinlikle rahatsız etmemeliyiz. ‘Biz burada dostumuz Türkiye’nin ve bu gözetleme kulelerinin çevresinde görev yapan Türk askerlerinin zarar görmesini istemiyoruz’ dedi.

SU-35 ve SU-57 uçaklarını incelediniz. F-35’lerin verilmemesi halinde Türkiye bu uçakları alternatif olarak değerlendirebilir mi?

Daha önce de söyledim F-35’lerde biz pazar değiliz. Üreticiyiz. Hem destek veriyoruz hem de parçaların üretimine katılıyoruz. Eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına 8-9 milyon dolar maliyet binecek. Biz şu anda nihai kararlarını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bunları tekrar konuşacağız. Onların nihai kararını öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. ‘Bu olmazsa ne olur?’ diye bir endişemiz yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok.

Su-35 ve Su-57 uçakları da alternatifler arasında mı?

Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya.

DERİNLİĞİ DARALTTILAR

ABD ile yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen güvenli bölge mutabakatının sahada yürüdüğü görülüyor. Bu mutabakat tatmin edici mi?

Tabii Fırat’ın doğusu konusu Sayın Trump’ın çok iddialı bir çıkışıydı. Fakat o iddialı çıkıştan sonra maalesef bu işin üzerinde duramadı. Hep Obama’ya yüklendi; ‘Biz bu bedeli onlardan dolayı ödüyoruz’ dedi. Tamam da onlar geçti, şimdi sıra sende, ne yapacaksan yap. Ama yapamadı. Adamlarını gönderdi, bizim arkadaşlarla görüşmeler oldu. Bütün bu görüşmelerden sonra Trump’ın söylediği 20 milin dışında bir teklifle karşımıza geldiler. Derinliği daha da daralttılar. Bunun üzerine ben Hulusi (Akar) Paşa ve ekibine ‘Biz bunu bu şekilde başlatıp sürdürelim. Daha sonra gereği yapılır’ dedim ve adımı attık. Şu anda süreç işliyor ama biz tabii asla rehavete kapılıp hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Bütün sınır boylarında hazırız.

YPG NUMARA ÇEKİYOR

Kaç mil kadar?

Trump’ın söylediği kadar değil. Biraz daha dar ama biz planımızı ona göre yaptık. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız sınırda. Her an her şeyi yapabilecek durumdayız.

Peki Münbiç?

Münbiç’te de şimdi PYD-YPG numara çekiyor. İşte çıktık, çıkıyoruz vesaire.. Çıktıkları yok. Biraz bir azalma var ama asıl olan Kobani’nin ötesi... 16 Eylül’de Türkiye’de yapacağımız Türkiye- Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde inşallah güvenli bölgeyi de aramızda konuşacağız.

'THK'DA REZİLLİK DİZ BOYU'

Son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarında terör örgütünün parmağı tespit edildi mi?

Bu konuyla ilgili belli bir safhadan sonra bu endişeyi ekipler de taşıdı. Şimdi terör örgütü orman yangınlarını sahiplendi. Bu konunun üzerine gidiyoruz. Seçim sürecinde de bu terör örgütü kiminle kol kolaydı? Kime destek verdi? Şimdi bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu (THK) meselesi. THK’nın arkasında kim var? CHP’li milletvekili. Onun arkasında CHP. ‘Bakanlık neden THK ile çalışmıyor?’ diyorlar. Bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş THK’yı. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Rezillik diz boyu. Birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız.

'BENİM GÖNLÜM İDAMDAN YANA'

Kadın cinayetleri de önemli bir gündem. Emine Bulut’un babası ile konuştunuz. Aslında pek çok önlem alındı ama neden hala bu cinayetler gündemde? Neler yapmak lazım?

Adalet Bakanı’ma ‘Hukuk içerisinde ne yapılıcaksa yapın’ dedim. Net söylüyorum benim gönlüm idamdan yana. Avrupa’da idam cezası yok diye biz doğrudan, haktan sapacak mıyız? ABD’nin çeşitli eyaletlerinde var. Dünyanın değişik ülkelerinde var. Demek ki oluyor. Parlamento buna karar verirse kesinlikle onaylarım. En yakın çevremde olanlar bile bana ne diyor biliyor musunuz; ‘Avrupa şöyle yapar, şurası böyle yapar’. Peki o canın yakınları ne yapar...

'DAHA ÇOK BAŞKANIN DOSYASI AÇILACAK'

Türkiye’nin, PKK terör örgütünü tasfiyesi ne aşamada?

Terörle mücadelede biz sadece MHP’yi yanımızda bulduk. Teröre bulaşmış 3 belediye başkanını görevden aldık. Mardin Belediye Başkanı hasta olduğu için adli kontrolle hapisten bırakıldı. Ankara-İstanbul yolunda ana muhalefetin başıyla yürüyüş yaptı. Hasta hasta! Diyarbakır aynı. Van aynı. Önümüzde çok dosya var. Şu anda belediye başkanı olanların birçoğunun dosyaları çıkacak. Bu dosyaların hepsi masaya yatırılacak.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

HAKAN ÇELİK /POSTA