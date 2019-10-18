Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" ifadelerine yer verdi