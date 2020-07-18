Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık." dedi.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 21:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım videosuna da yer verdi.



AA


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