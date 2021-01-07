Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türksat 5A paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türksat 5A paylaşımı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türksat 5A paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A’nın hayırlı olmasını diledi.

07 Ocak 2021, Perşembe 22:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’ya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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AA

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