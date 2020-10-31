Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'da önemli açıklamalar

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

31 Ekim 2020, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

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Yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği şey konutlardır. 

İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Yüce gönlü hiçbir zaman bitmeyen Van bugün bizi yine bağrına bastı.

Bizleri bir kez daha bağrınıza bastığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Son yıllarda Fransa başta olmak üzere yükselen İslam düşmanlığı, Avrupa'daki çarpık zihniyetin en büyük örneğidir. 

Bugün bölgemizde aldığımız inisiyatiflere düşmanlıkla yaklaşıyorlar. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm müslümanları hedef almaktadır. Bize olan saldırılar Peygamberimize ve İslam'a olan muhabbetten kaynaklanıyor.

Bugün bize düşen kendimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Bölgemize ve dünyada yaşanan hemen her mesele ülkemizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Libya'dan Karabağ'a kadar bu kadar ciddi pozisyon alması, hakkını savunma ve dostlarına destek vermek içindir. 

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