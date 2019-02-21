Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa mitingi sona erdi.

Manisa mitingi sonrası milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Manisa Valiliği'ne geçen Erdoğan, daha sonra otobüse binerek vatandaşları selamladı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Erdoğan vatandaşlara çevre dostu poşetler içerisinde çay dağıtırken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşlar otobüsle helikopter pistine giden Erdoğan'ı yol güzergahında takip etti. Erdoğan daha sonra helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir'e hareket etti.

MANİSA (İHA)

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