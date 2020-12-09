Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Webo'ya yapılan ırkçılıkla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Webo'ya yapılan ırkçılıkla ilgili açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Webo'ya yapılan ırkçılıkla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.

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Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."



AA


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