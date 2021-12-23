Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

23 Aralık 2021, Perşembe 14:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüştü. Erdoğan Ayten Yavaşca'ya taziyelerini iletti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.



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