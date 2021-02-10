Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en derin kalbi duygularım ile hasretle muhabbetle selamlıyorum. Dünyada halkının kurtuluş savaşını bizzat yöneten, her badirenin ardından ayağa kalkıp çalışan çok az Meclis vardır. Bu Meclis ile ne kadar övünsek azdır. Meclisimizi yeni ve tarihi bir dönem daha bekliyor. Reform paketimizi milletimiz ile paylaştık. MHP'nin de bu teklife olumlu bakması ile, Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve millete sunma şansına sahip olmuştur.

Darbeler sonrası hazırlanan anayasaların ülkemize ağır darbeleri olmuştur. Milli iradenin yetkilerini kısıtlayan anayasalardaki çarpıklıklar tüm değişikliklere rağmen tam giderilememiştir. İktidarımızın ilk döneminde, nice demokrasi ayıbı ile karşı karşıya kalmıştır. Adını utanmadan Cumhuriyet mitingleri koydukları gösterilerle kendisini devlet ve milletin üstünde gören nice kibir abidelerinin saldırıları ile karşılaştık.

Partimize kapatma davası açıldığında, buna karşı omurgalı bir duruş sergilemek yerine belge üretme peşine düşenleri de unutmadık. Türkiye son 7-8 yılda sınır içi ve dışından sayısız işgal girişimi ile karşı karşıya kaldı. Alçaklığın, sinsiliğin her türlüsünü yaşadık. Bunların hepsi aziz milletimizin sinesine çarparak paramparça oluyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık. Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmalarında hep anayasa karşımıza çıktı. Yargı reformunda da buna şahit olduk. Yamalarla sorunun çözülemeyeceğini gördük. İlk anayasa çalışmaları CHP'nin masayı devirmesiyle akamete uğramıştı. Bugün yeni anayasası konuşmak ve çalışmak için şartlar uygun. Anayasalar doğaları gereği toplumun kair ekseriyetinin onayını almak durumundadır. Geçmişteki reform çalışmalarında epey tecrübe sahibi olduk.

Tercihimiz tüm siyasi partilerin anayasa çalışmalarının içinde olmasıdır. Bunun için sonuna kadar çalışacağız. Anayasa metni öyle bir metin olsun ki tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin.. Anayasa hukuku literatürüne örnek olsun. Milletimize ilk sivil anayasayı kazandırma şerefine de inşallah hep birlikte nail olacağız.

Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyi memnuniyetle karşıladım. Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa konusunda mutabakat içindeyiz. Gelin hep birlikte yeni anayasa tekliflerimizi hazırlayıp tartışalım. Farklı görüşleri tekrar tekrar tartışıp konuşalım.

Salgın sürecini aldığımız tedbirlerle nispeten daha az hasarla atlatıyoruz. Sıkıntıların çözümü için yeni destekler geliştiriyoruz.







