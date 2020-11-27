Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni tedbir açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni tedbir açıklaması

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni tedbir açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

27 Kasım 2020, Cuma 13:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var, Putin ile yaptığım görüşmeler var, Çin sağlık bakanı ile sağlık bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor.

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Vatandaşlarımızın tutumu çok önemli ama bazı kurallara uyulmadığını görüyoruz. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Aşıları gönüllüler üzerinde denemeye başladık ve sonuçlarını görmeyi hedefliyoruz. 

Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim, daha önce belirli periyotlarda aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz, burada fevkalade bir durum yok.


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