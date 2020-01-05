Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olacaklar ama. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek.

Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.

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