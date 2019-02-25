İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yozgat'ın tüm mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yozgat sadece Yozgat'tan ibaret değildir. Yozgat, Kırıkkale'den Ankara'ya, İstanbul'dan Antalya'ya kadar tüm ülkede yaşayan bir şehirdir. Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı Türkiye'nin en büyük şehri sanarlar. Pek çok Avrupa ülkesinde yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor.

"KADER ARKADAŞIM YOZGAT"

Yozgat 31 Mart'ta bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta merkezde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte benim yoldaşım gönüldaşım, kader arkadaşım Yozgat budur. Biz Yozgat'ı yatırımlarımızla, hizmetlerimizle layık olmaya çalıştık. 13'ü hastane, 32 adet sağlık tesisini Yozgat'ta kazandırdık.

YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı aynı zamanda Yozgat'ın da projesidir, sonuna geliyoruz, hattı Kayseri'ye de uzatacağız. Yozgatlı çiftçimize 1.6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Yozgatlı iş insanlarına, girişimcilerimize toplam 2,2 katrilyon lira yatırım yaptık. Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat'a sahip çıkmalı.

"AK PARTİ ÇATISINI BEĞENMEYİP BAŞKA MECRALAR ARAYANLAR VAR"

Bizim için aslolan Yozgat'a hizmettir, Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz. AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecralar arayanlar var. Bunlara hizmetin asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi?

YOZGAT'A ASKERİ EĞİTİM BİRLİĞİ MÜJDESİ

Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.

"KUMANDA KANDİL'DE, PENSİLVANYA'DA"

Türkiye tarihi bir mücadele veriyor. Karşımızda terör örgütleri, bölgemize dair hesabı olan güçler, tetikçiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular ama kumanda Kandil'de, Pensilvanya'nın elinde.

"HİÇ BEKLEMEDEN KAYYUMLARI ATARIZ"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz, 31 Mart'ta da en güzel cevabı alacaksınız. Çukurlar açtılar, o açtıkları çukurlara onları gömdük mü, gömdük. Kayyumda olan yerleri yeniden alacağız diyorlar. Devletin belediyelere verdiği imkanları Kandil'e gönderecek olursanız hiç beklemeden kayyumları atarız.