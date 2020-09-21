Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'a hakaret içeren manşetler yayınlayan Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu.
21 Eylül 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.
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