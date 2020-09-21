Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'a hakaret içeren manşetler yayınlayan Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu.

21 Eylül 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.


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