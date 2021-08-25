Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Çevik: Avrupa Türkiye'ye bel bağlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Çevik: Avrupa Türkiye'ye bel bağlayamaz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Çevik: Avrupa Türkiye'ye bel bağlayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Afgan göçmen akını konusunda Türkiye'ye bel bağlayamayacağını ifade etti.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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BBC Radio 4'te yayınlanan The World at One programına katılan İlnur Çevik, "Bu Suriye gibi olmayacak. Herkes için serbest olmayacak. Suriye'de herkese kapılarımızı açtık ve uluslararası toplum bu anlamda Türkiye'ye neredeyse hiç yardım etmedi" dedi.

Çevik, "Uluslararası toplum da yanıt vermeli, bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler "Türkiye tampon olsun" diyemez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi İlnur Çevik, Türkiye'nin Avrupa'da başka bir ülkeye gitmek isteyen mülteciler için "bekleme noktası" görevi görüp görmeyeceği yolundaki soruya ise çok net yanıt verdi:

Hayır, sanmıyorum. Komşu ülke bile değiliz, niçin bekleme noktası olalım ki?

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