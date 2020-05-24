Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.





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