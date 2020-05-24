Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.
24 Mayıs 2020, Pazar 09:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.