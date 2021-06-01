Edremit ilçesinde düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu"nun ardından Tuşba ilçesindeki Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne geçen Erdoğan ve Kurum, Van Büyükşehir Belediyesince inşa edilen tesis hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve Kurum, daha sonra vapurla Van Gölü'nü gezerek, gölde başlatılan dip temizleme çalışmalarını izledi.

Van Gölü'nde dalgıç ekiplerince temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl şaşırdım. Bir saatte bunlar çıktıysa bütün Van Gölü'nü düşünün neler var burada. Yazık günah. Burası bizim. Van bizim, Bitlis bizim, Türkiye bizim. Buraları korumamız, sahiplenmemiz lazım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, denizimizi de sokağımıza da öyle temiz tutmamız lazım. Temizleme çalışmaları başlamışken temiz kalsın bundan sonrası hiç olmasa."

Gençler ve çocukların Van Gölü kıyı temizleme etkinliğine de eşlik eden Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, geldiği Kocaeli Parkı'nda Vanlı kadınların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Burada, bisiklete binen gençleri alkışlayarak destekleyen Erdoğan, ziyaretleri anısına dikilen ladin ağacına su verdi.

Bu arada Sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan da dalış ekibini yaptığı temizlik çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Erdoğan ve Bakan Kurum'a, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

AA