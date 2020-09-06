Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

06 Eylül 2020, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı. Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.

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