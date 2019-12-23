Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi artarken, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması da değişecek.

Milyonlarca çalışanın gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "inşallah jestimizi yaparız, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dediği asgari ücrette son tur görüşmelerine çevrildi. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi ve cezalar yeniden belirlenecek.









Dördüncü ve son toplantı salı günü

20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi arterken, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarları da değişecek. Buna göre, 1 Ocak itibariyle en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı da artacak. Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısının salı günü yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi taraflarla uzlaşma sağlanamazsa teklifleri Başkan Erdoğan'a götürecek. Nihai kararın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor. Geçen hafta, Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Kurum, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesapladı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak açıklama yaparak 2 bin 578 liradan geri atmayacaklarını açıkladı. TİSK de toplantılarda asgari ücret desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılmasını, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işveren payının alınmamasını istedi.









TİSK: Destek 200 liraya çıksın

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu pazarlıklar süresince herhangi bir rakam telaffuz etmedi. TİSK tarafından yapılan açıklamada, "Yeni asgari ücret işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı" denildi. Asgari ücret desteğinin 200 lira olmasını ve tüm işverenleri kapsamasını isteyen işveren tarafının diğer talepleri şöyle: "%2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020 için alınmaması, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanması."

Sabah