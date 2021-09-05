Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap çıkıyor

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının yarın çıkacağını duyurdu.

05 Eylül 2021, Pazar 21:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının yarın çıkacağını belirtti.

Altun, açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yarın okurlarıyla buluşuyor. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor" ifadelerini kaydetti. Altun'un paylaştığı kitabın tanıtım broşüründe ise Erdoğan'a ait 'Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse mağdur değildir' sözü yer aldı. 

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı! 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile telefonda görüştü