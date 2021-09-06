Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İlk basımı Turkuvaz kitap tarafından 1. hamur kâğıda basılan eser hem kitapçılardan hem de internet üzerinden alınabilecek. Vatandaşlar arasında büyük heyecana neden olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kitabının hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KİTABI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan eser, 6 Eylül Pazartesi günü piyasaya sürülecek. 7 Eylül tarihinden itibaren de tüm kitapçılardaki yerini alacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KİTABININ ADI NE, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan 216 sayfalık kitabın adı ise “Daha Adil Bir Dünya Mümkün”. Birinci basımı Turkuvaz kitap tarafından 1. hamur kâğıda basılan kitap, internetten ve kitapçılardan alınabilecek.

“Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının satış fiyatı kitapçılarda 40 TL iken, internetten alışlarda 32 TL olacak.

14X21 boyutlarında hazırlanan kitabın ön kapağında kitabın da yazarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı yer alıyor. Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer veriliyor:

“Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.

Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. Çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.”