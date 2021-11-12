Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni gelişme

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni gelişme

Üsküdar’da bulunan Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

12 Kasım 2021, Cuma 19:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli N.O. ve M.O. ile bir başka şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.

DHA

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