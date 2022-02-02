Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyareti kapsamında 10. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına katılacak olan Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de baş başa görüşecek. Görüşmede Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını Türkiye’ye daveti de ele alınacak. Erdoğan, Trabzon’da gençlerle buluşmasında konuya ilişkin olarak “Rusya ve Ukrayna arasında savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Temennim odur ki inşallah bunu da barış ile çözmüş oluruz” dedi.







