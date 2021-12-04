Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak! Son anda önlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak! Son anda önlendi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak! Son anda önlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, özel aracının altına yerleştirilen patlayıcıyı kontrollü olarak imha edilen polis memurunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı ortaya çıktı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
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Nusaybin’de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı. Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürerken, Mardin polisi, polis memurunun evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Nusaybin kent merkezinde ise aramaların devam ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN´IN SİİRT PROGDAMINDA GÖREVLİYDİ

Aracına patlayıcı tuzaklanan polisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Siirt ilimizde programı olduğu, programa takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik kuvvet büro amirliğinde görevli bir polis memurumuzun şahsi aracı ile bahse konu dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark ettiği, yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu, bomba imha ekibimizin müdahale ettiği" belirtildi.

İHA

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