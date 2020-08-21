Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Tarihi açıklamanın ardından siyasilerden de ilk değerlendirmeler geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle ilgili tepkiler:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

''Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz.

Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023!

Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

''Elhamdülillah...

#MüjdelerOlsun''

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

''Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.''

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."

#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun''

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu:

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.







