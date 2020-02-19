Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala ile ilgili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala ile ilgili açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala ile ilgili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala kararıyla ilgili, "Saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı. Yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili, "Bunların tamamı kampanya, bazılarının oyuna gelmesini anlayamıyorum" dedi.

19 Şubat 2020, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Trump'ın, 'Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz' açıklamasıyla ilgili Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" dedi.

İdlib harekatına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz" ifadelerine yer verdi.

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