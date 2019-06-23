  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

23 Haziran 2019, Pazar 08:17
A A
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...