Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. (İHA)