TÜDKİYEB’in Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstişare toplantısı Şanlıurfa’da bir otelde düzenlendi. Toplantıda Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis ve Şırnak il temsilcilerinin katılımıyla küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı konuşmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği küçükbaş hayvan sayısı hedefinin geçildiğini söyledi.

Bölge toplantılarının 4’üncüsünü düzenlendiklerini belirten Çelik, Türkiye’de damızlık koyun keçi yetiştiricilerinin gelişimi için istişare toplantılarının önemine değindi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvan sayısının 11 milyonu bulduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Güneydoğu Anadolu bölgemizde küçükbaş hayvan sayımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nüfus başına bir küçükbaş hayvan talimatı gerçekleşmiştir.

9 milyon nüfusu bulunan bölgenin küçükbaş hayvan sayısı 11 milyonu buldu, nüfus başına 1,16 küçükbaş hayvana ulaşıldı. Türkiye’de son yıllarda tarım sektöründe devletin verdiği destek ve yatırımların etkilerinin hayvancılıkta da görülüyor." Türkiye’de hayvan sayılarında, verimlilikte ve üretimde önemli artışlar yaşandığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki 54 milyon küçükbaş hayvan sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda nüfus başı bir hayvan düşecek şekilde 90 milyon hedefine çıkarmak için çalışıyoruz. Ülkemizin 90 milyon küçükbaş hayvanı yetiştirecek potansiyeli vardır.

Son bir yıllık dönemde küçükbaş sayımızdaki artışlarda sektörün sesi olan merkez birliğimiz ve il birliklerimizin gayretli çalışmaları ve sorunları hükümetimize taşıması, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, her nüfus başına bir küçükbaş olmak üzere hedefi koyması ve bu hedefe ulaşmak için de Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılığa daha önce olmayan destekler getirmesi etkili olmuştur." Konuşmaların arından birlik temsilcileri bölgelerinde yaşanan sorunları dile getirdi.

AA