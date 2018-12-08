Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı. Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da bir program çıkışında Erdoğan’a mektup iletmek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

Burs konusuyla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın telefonda öğrenciye “Ya bu Oflular bir âlem, dinle beni” diye takıldığı da duyuldu.