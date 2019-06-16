İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 26. Genel Kurulu'nun ülkemize, özellikle de sizlere hayırlar getirmesini diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alan, alacak olan firmalarımızı da tebrik ediyorum.

Dün Asya Güvenlik ve Ekonomik İş Birliği Toplantısı için Tacikistan'daydık. Orada 30'u aşkın ülke hep birlikteydik. Nitekim bunların içerisinde tüm Cumhurbaşkanları ile tek tek görüşmeler yaptık ve ülkemizle ülkeleri arasındaki iş birliğimizi daha nasıl geliştiririz bunları onlarla görüşerek karar altına aldık ve süreci de ilgili Bakan arkadaşlarımızla birlikte başlatmış olduk.

"200 MİLYAR DOLAR SINIRI GEÇMELİYİZ"

2018 ihracatını 1 68 milyar dolarla kapattık. Bu yıl mayıs ayı itibarıyla 171,4 milyar dolara çıktı. Bir an önce 200 milyar sınırını geçmeliyiz.

"TURİZMDE ÇOK GÜZEL HABERLER ALIYORUZ"

Döviz kurundaki yükseliş ihracatcılarımız için çok büyük imkanlar getiriyor. İthalatın pahalı olması nedeniyle pek çok ürün içeride üretiliyor. Turizmde bu yıl da 50 milyon turist hedefimizi yakalayacağımızı işaret eden çok güzel haberler alıyoruz. 2023'te hedef 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri olacak.

"AB İLE SİYASİ İLİŞKİLERİMİZ DALGALI OLSA DA..."

Atacağımız adımları serbest piyasa kuralları içinde yürütmeliyiz. AB ile siyasi ilişkilerimiz dalgalı olsa da ekonomi boyutunu sağlam tutmalıyız.

İŞ DÜNYASINA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Rızkın 10'da dokuzu ticarettedir. Ticarette başarının 10'da 9'u da cesarettir. Tüm girişimcilerimize, sanayicilerimize, iş insanlarımıza sesleniyorum; Ülkenize güvenin. Devletinize güvenin. Geleceğinize güvenin. Elinizdeki imkanları yatırıma, ihracata yöneltin. Biz size güveniyoruz. Sizin de bize güvenmenizi istiyoruz. Böylece hem kendiniz kazanın hem de evlatlarınızın hayallerinin inşasına katkıda bulunun. Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık.

İHRACATÇILARA BÜYÜK MÜJDE

Üretime ve istihdama verdiğimiz her destek doğrudan veya dolaylı ihracatçılara destek veriyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliği üyelerine yapılan döviz satımlarına muaifiyet getirdik. Ay sonunda Osaka'da G-20 Zirvesi'nde ülkeler arasındaki konuları Trump, Şi, Putin ile ikili görüşmelerde ele alacağız.

"S-400 MESELESİNİ ANLAYAMAYANLAR..."

Eğer S-400 meselesini anlayamayanlar varsa, büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Biz, bize ayrılmış yerlerde petrol aramaya devam ediyoruz. Edeceğiz. 4 tane kendimize ait sondaj gemimiz var. Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de uçaklarımız, gemilerimizle o o fıkrateynlerin yanında yerimizi alıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizle, tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz'de yerimizi aldık. O personeli korumak bizim görevimizdir. Filistin'deki çekişmeleri, tüm olup bitenleri hala bölgesel görenler varsa hiç kusura bakmasın, ayakta uyuyor demektir. Türkiye'nin bu tartışmaların ortasında yer almasının nedeni, geleceğimizi bu bölgelerdeki gelişmelerin belirlemesidir.

Recep Tayyip Erdoğan, garantör ülke olarak konuşuyor. Yunanistan, İngiltere garantör ülke. Fransa sen ne olarak konuşuyorsun? Ekonomide sıkıntya düşen fer firmanın derdini sırtımızda hissediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki aramalardan çekilmemizi istiyor. Sen ne diyorsun? Biz buralarda kıyıdaşız. Garantör ülkeyiz.

İSTANBUL SEÇİMİ HAKKINDA

Önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçimi var. Sadece vitrinde bir değişiklik seçimi var.

Bir hafta sonra yapılacak seçimle sadece bir belediye başkanı seçilecek. Milli iradenin bir tecellisidir. Olması gereken neyse o olacak. Yırt dışı medya, sivil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yaklaştı.

Demokrasi ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna saygı göstermesi gerekir.