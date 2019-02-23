Cumhurbaşkanı ile Özel, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21:00'de CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınına konuk olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecini, AK Parti'nin projelerini, dış politikada yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi, ekonomide gelinen noktayı ve tüm merak edilenleri bu akşam saat 21:00'de CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında değerlendirecek.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında yanıtlayacak.