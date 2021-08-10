“Cumhurbaşkanı Özel Yayını” Kanal D ve CNNTÜRK ortak yayınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında...
10 Ağustos 2021, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendiriyor.
Yayın tarihi: 11 Ağustos Çarşamba 2021/ Canlı
Yayın Saati: 21.00
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