Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle yad etti.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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