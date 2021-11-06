Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması:

Bugün hizmete alacağımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralinin 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerimizden biridir. Bu eser içimizdeki mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır.

Kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğumuz şu dönemde böyle bir eseri hizmete açmamız çok önemli. Ülkemize yıllık 3 milyar lira fayda sağlayacaktır. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin tek bir su damlasının israfına tahammülümüz yoktur. İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskı giderek artıyor. Kuraklığın tetiklediği gıda ve enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor.