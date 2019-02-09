Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünyada birinci sıradayız

Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni'nde, yatırımın uçuş emniyetine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Milletle 16 yıldır omuz omuza kalkınma ve büyüme mücadelesi verdiklerini aktaran Oktay, milletin karşısına çıktıkları 14 seçimde "Durmak yok, yola devam" mesajını aldıklarını belirtti.

Her zaman millete hak ettiği hizmeti vermenin inancıyla hizmet ettiklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Bütün mesele insanımıza hizmetkar olabilmektedir. Bu anlayışla ve kararlılıkla kalkınma yolunda durmadan ilerliyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteğiyle sahip çıkıyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza milletimizle omuz omuza yürüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde, ekonomimiz, hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar neticesinde oluşan, Türkiye'nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerlidir. Türkiye, istikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 200 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yapmıştır."

Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları Türkiye'ye çekmeye yönelik politikaların ileriki dönemlerde de devam edeceğini vurgulayan Oktay, bu amaçla çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini bildirdi.

"DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Havacılıkta kat ettikleri mesafeyle de özellikle gurur duyduklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarları döneminde, yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'dan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviye ile yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız. Bu kolay değil. 16 yılda havalimanı sayısını 22'den 56'ya çıkardık. Toplam uçak sayımız 2002'de 150'lerdeydi. Şimdi ise 500'ün üzerine çıktı. Havacılık sektörünün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolar seviyesine yükseldi. Tüm bunların sonucunda sadece belli çevreler değil, üreticisiyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, ihracatçısıyla, sanatkarıyla, kamu kesimiyle 81 ilimizle 82 milyonun tamamı kazanmıştır."

16 YILDA 40 MİLYAR LİRA YATIRIM

Oktay, Antalya'da da ülkenin bütününe yansıyan ilerleme ve icraatların yansımalarını net şekilde görüldüğünü söyledi.

Antalya'yı Likya'dan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan uygarlıkların buluşması noktası, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak nitelendiren Oktay, Akdeniz'in incisi Antalya'nın, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla benzersiz olduğunu kaydetti.

Tarihte olduğu gibi bugün de birçok farklı kültürü buluşturan dünya şehri Antalya'nın ülkenin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Antalya, dünyanın dört bir yanından insanları en iyi şekilde misafir ederek turizmde uluslararası bir marka haline gelmiştir. Antalya son yıllarda ev sahipliği yaptığı G-20 ve EXPO gibi önemli organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş, ülkemizin vitrin şehri olmuştur. Bu çerçevede hem yerel yönetim yatırımlarıyla hem de Antalyamıza yapılan kamu yatırımlarıyla Antalya tüm dünyaya hitap eden bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Antalyamızın yetiştirdiği önemli isimlerden, kıymetli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok beğendiğim bir ifadesi var, 'Sevdamız Antalya, işimiz gücümüz Antalya' diyor. Her zaman haktan hakikatten yana olmuş Antalyalı kardeşlerimize hizmet bizim sevdamız bizim derdimizdir."

Son 16 yılda Antalya'ya 40 milyar lira yatırım yapıldığına değinen Oktay, sosyal yardımlarla da Antalyalıların yanında olduklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira tutarında sosyal yardım sağlandığını ifade etti.

Üçü vakıf, biri devlet olmak üzere 4 üniversite kurularak Antalya'daki üniversite sayısının 5'e çıktığına dikkati çeken Oktay, diğer yatırımları ise şu şekilde sıraladı:

"Antalyamıza 2 teknokent, 17 Ar-Ge, bir tasarım merkezi kurduk. Özel sektörün dinamizminin ekonomik büyüme için önemli olduğunun bilinciyle son 16 yılda 196 bin Antalyalı işverenimize toplam 4 milyar liralık teşvik sağladık. Antalyaspor ve Alanyaspor ile futbolda da başarılı şehrimiz Antalya'ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları gibi sosyal tesisleri kazandırdık. İstedik ki Antalyalı kardeşimiz yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu için başka illere gitmeye mecbur kalmasın. Bunun için Antalya'ya 56 sağlık tesisi yaptık. Antalyamıza kazandıracağımız bin yataklı şehir hastanemizin de yakında temelini atacağız. Giderek büyüyen ve cazibe merkezi haline gelen Antalya'ya TOKİ kanalı ile 4 bin 432 konut kazandırdık. Ulaşım projeleriyle Antalya'nın tüm dünya ile kucaklaşmasını sağladık. Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 640 kilometreye ulaştırdık. Şu anda Antalya'da toplam maliyeti 13,1 milyar lira olan 19 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Antalya'ya yapacağımız en önemli yatırımlardan biri, kenti hem İstanbul’a hem de Afyon üzerinden Uşak Manisa ve İzmir'e yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarıyla bağlayacak olan Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hızlı tren projesidir. Hızlı tren projemizin de etüt çalışmaları dört kesim halinde devam ediyor."

Antalya'nın sadece turizm alanında değil tarım alanında da başı çeken illerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, bereketli toprakları ile bir tarım şehri olan Antalya için baraj ve göletlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Son 16 yılda inşa ettikleri sulama tesisleriyle Antalya'da 472 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını anlatan Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalyalı çiftçilere 199 bin dekar zirai arazinin daha sulamaya açılacağının müjdesini verdiğini anımsattı.

Antalyalı çiftçilere toplam 1,1 milyar liralık tarımsal destek verildiğini dile getiren Oktay, çiftçiye sulama suyunda ücretsiz elektrik vaatlerini de gerçeğe dönüştürdüklerini bildirdi.

"ANTALYA'YA ÜÇÜNCÜ BİR HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğine bakıldığında son 16 yılda 3 kat artış gözlendiğini aktaran Oktay, "2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya

Havalimanı yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaşmıştır. 2018 yılı Antalya'ya gelen turist sayısı 12,4 milyondur. Antalya'ya kazandırdığımız Gazipaşa Havalimanı'ndan sonra şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın maruz kaldığı afetlerin altyapı yatırımlarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Oktay, felaketlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Hortum ve deprem gibi afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Zararları azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir. Gerek bu afette ortaya çıkan zararları telafi etmek, gerek bundan sonra olabilecek benzer zararların önüne geçmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi de bu yönde yapılan teknolojik altyapı çalışmalarına bir örnektir. Uyarı sistemi, 100 kilometre yarı çaplı bir kapsama alanındaki yağışlı hava kütlelerini ve rüzgar hareketlerini tespit ederek gerekli önlemleri almaya imkan tanımaktadır. Havacılık sektörünün faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyen ve uçuş emniyeti açısından risk oluşturan tehlikelerden birisi, uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları ani rüzgar kırılımlarıdır. Yani özellikle kara ve deniz etkileşimi sebebiyle havalimanlarında alçak seviye rüzgar değişimleri yaşanabilmektedir. Antalya Havalimanı'nın ani rüzgar değişimlerine açık ve yoğun bir uçuş trafiğinin olması sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bu uyarı sisteminin ilk olarak Antalya Havalimanı'nda yapılmasını kararlaştırmıştır. Sistemden elde edilen sonuçlara ve sistem performansına göre, ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da yaygınlaştırılması mümkün olacaktır. Dünyada da sayılı havalimanlarında bulunan sistemin uçuş emniyetine ve havacılık sektörümüze önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, sistemin havacılık sektörüne hayırlı olması temennisinde bulundu.

"TÜREL'İN ANTALYALILARIN DESTEĞİNİ ALACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Türkiye'nin ve Antalya'nın 16 yıldır elde ettiği kazanımların devam etmesi açısından 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlerden sonra önümüzde yaklaşık 4,5 yıllık kesintisiz ve güçlü bir icraat dönemi olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarını kullanarak belediyelerde elde edeceğimiz zaferle bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Seçildiği her dönemde Antalya'yı tarihe, kültüre, sanata, çevreye ve tüm canlılara uygun şehircilik anlayışıyla buluşturan Sayın Menderes Türel'in, 31 Mart'ta da Antalyalıların desteğini alacağına yürekten inanıyorum. Güzel Antalya en iyi hizmete ve gönül belediyeciliğine layıktır. 'Memleket işi gönül işi diyerek' durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğine inandığım Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'e ve Cumhur İttifakı'nın tüm ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum."

AA