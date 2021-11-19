Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad'ı kabul etti.
19 Kasım 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşemeye ilişkin açıklama yapılmadı.
BUNLARI DA OKUYUN