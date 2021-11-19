Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad'ı kabul etti.

19 Kasım 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşemeye ilişkin açıklama yapılmadı.

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