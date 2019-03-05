Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sinop’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi

05 Mart 2019, Salı 18:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sinop’ta

Sinop Valiliği önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar’dan şehirle ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Oktay, tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Oktay’a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara 'hayırlı işler' diledi.

Tersane bölgesinde çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek vatandaşlara simit ikramında bulundu.

Daha sonra Oktay Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. 

SİNOP (İHA)


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