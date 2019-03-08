AK Parti Şanlıurfa Mitinginde yaptığı konuşmada, tıpkı ismi gibi şanlı bir halka sahip olan Şanlıurfa'nın evliyalar şehri olduğunu anlatan Oktay, Şanlıurfa'nın bereketin adı, mücadelenin şehri olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın ilçelerinin isimlerini sayarak, tüm kente selam yollayan Oktay, Şanlıurfalılarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Oktay, Şanlıurfa'nın bugün "sevgilisiyle" buluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkesine aşık, milletine aşık, Şanlıurfa'ya aşık Cumhurbaşkanımızla buluşacağız. Dün harika bir güne başladık, 3 aylar başladı. Hepinizin kandili kutlu olsun. İnşallah tüm Şanlıurfa'da, ülkemizde, bölgemizde ve tüm İslam coğrafyasındaki Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olur. Aynı zamanda bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Sadece bir gün değil, 365 gün bizim için kıymetlisiniz. Urfa, bizim için başka bir anlam daha ifade ediyor. Ensar şehir dedik. Türkiye'de sadece sadece içerideki sıkıntılarda değil, dünyanın neresinde sıkıntı olursa olsun, nerede bir mazlum varsa Türkiye oradadır. Türkiye oradayken, Şanlıurfa da orada olduğunu Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak gösterdi. Urfa'nın sıkıntıda olan kardeşlerine nasıl yüreğini ve gönlünü açtığını iyi bilenlerdenim. Allah hepinizden razı olsun."

Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın çok önemli bir şehir olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'yı daha ileriye götürmek için neye ihtiyacımız var? Liderimiz ne diyor? Dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkeleri arasında olacağız diyor. Ekonomisiyle, teknolojisiyle, siyasi anlamda, sosyal anlamda ve askeri alanda dimdik duruyorsak bu sizinle oluyor. 16 yıldır önümüze çıkarılmak istenen her türlü engele rağmen Türkiye hep ileri gidip büyüdü. FETÖ'süne, PKK'sına, DEAŞ'ına rağmen hep ileri gittik, dimdik duran bir liderimiz var. Siz dik durduğunuz için liderimiz de dimdik durdu. Bir ve beraber olduk. Ülkemizi ileriye götüreceğiz. Yüzde 5,7 büyüdük. Bu iş, istihdam, aş, gelişme ve daha güzel bir şehir demek. Bize bazen tehdit savurabiliyorlar ya, biz o tehditlerin hiç birine kulak asmıyoruz ya işte o güçlü olan ekonomimizle alakalı. Biz üretmeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da alandaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.





Kadınların siyasete alet edenlerin gereken cevabı sandıkta alacağını belirten Çam, hep birlikte 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaklarını kaydetti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da kürsüden halkı selamladı.