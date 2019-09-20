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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

20 Eylül 2019, Cuma 12:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Oktay, "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." diye konuştu.


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