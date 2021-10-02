Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Masada ve sahada olan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Masada ve sahada olan bir Türkiye var

Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Masada ve sahada olan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin lideriyle birlikte sözü geçen bir ülke olduğunu belirterek, "Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var" dedi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, 2020 yılında yerel kalkınma modeli kapsamında dikimi yapılan lavanta adasını ziyaret etti. Burada lavanta kesimi yapan Oktay, lavanta bahçelerini gezdi. Daha sonra ilçe meydanında Çekerek halkına seslenen Fuat Oktay, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işlemeyeceğini söyleyen Oktay, "Dünyada lideriyle birlikte sözü dinlenen yanında dimdik durduğumuz ve onun da dimdik durduğu, dünyaya karşı dimdik durduğu ve ’dünya 5’ten büyük’ dediği, meydan okuduğu lideriyle dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var. Türkiye’nin olmadığı hiçbir senaryonun bölgede işleyemeyeceği bir Türkiye var, bir lider var Recep Tayyip Erdoğan ve bizler de onun yol arkadaşlarıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmenin çözümünün köylerde üretimi artırmakla mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

DHA

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