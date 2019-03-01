Bir dizi temaslar için Kırıkkale'de bulunan Oktay, MKEK Silah Fabrikasını ziyaret etti.

MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılanan Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K'ın üretim stantlarını gezdi.

POLİGONDA ATIŞ YAPTI

Silahlar hakkında yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti.

Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu söyledi.

AA